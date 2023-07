EurAsia On Tour au Sénégal: 14 bourses d'études d'une valeur de 130 millions aux étudiants en danse contemporaine et urbaine offerts de

Dans le cadre de l’EurAsia On Tour, l’Institut Italienne de Dakar offre 14 bourses d'études d'une valeur de 130 millions aux étudiants en danse contemporaine et urbaine du centre culturel de Dakar



Les auditions au Sénégal sont organisées par EurAsia Dance Project International Network, dirigé par Stefano Fardelli, en collaboration avec la compagnie M'Bosse Danse de Kaolack, partenaire d'EurAsia. Ces auditions sont soutenues par l'Ambassade d'Italie et l'Institut Culturel Italien de Dakar



C’est Stefano Fardelli qui va sélectionner des étudiants en danse contemporaine et urbaine pour un programme professionnel, avec un diplôme internationalement reconnu, à DanceHaus Accademia Susanna Beltrami (Italie), Contemporary Dance School Hamburg (Allemagne), DanceHaus Hip Hop Department Academy (Italie), Tanzakademie Balance1 (Allemagne), en Europe.



Tous les lauréats des auditions recevront une bourse EurAsia de 25 % - 50 % - 80 % - 100 % pour les trois années de formation professionnelle, rejoignant le réseau en tant qu'étudiants EurAsia d'abord et en tant que danseurs professionnels après l'obtention de leur diplôme.