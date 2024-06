Euro 2024 : l’Angleterre vise la qualification, la Slovénie affronte la Serbie

Après une victoire qui a laissé les observateurs sur leur faim contre la Serbie (1-0), l’Angleterre peut s’offrir un billet pour les huitièmes dès ce jeudi contre le Danemark pour le compte de la deuxième journée du groupe C.



Malgré leur statut de favori, les Anglais n’ont pas rassuré lors de leur premier match face à la Serbie. S’ils se sont imposés 1-0 grâce à un but de l’inévitable Jude Bellingham, les hommes de Gareth Southgate n’ont pas fait preuve d’une très grande sérénité. Face aux Danois, il faudra monter le curseur pour se frayer un chemin vers les phases finales.



Contre le Danemark, qui a laissé filer deux points face à la Slovénie (1-1), la qualification pour les huitièmes de finale est en vue.



Slovénie-Serbie

La Serbie n’a d’autre choix que de gagner. Après leur défaite face à l’Angleterre lors de la première journée, les hommes de Dragan Stojkovic doivent marquer des points face à la Slovénie. Les Serbes pourront s’appuyer sur leurs deux buteurs Dusan Vlahovic et Aleksandar Mitrovic, auteurs de 58 buts à eux deux cette saison, pour trouver le chemin des filets.



Accrocheurs (1-1) face aux Danois, les Slovènes restent sur sept matchs sans défaite dont une victoire face au Portugal le 26 mars. Leur solidité défensive, incarnée par le gardien de but de l’Atlético Madrid Jan Oblak, est leur socle pour poursuivre leur bonne dynamique.





Programme 2e journée



Groupe C



13h00 Slovénie-Serbie



16h00 Danemark-Angleterre