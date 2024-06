Euro 2024 : la Serbie égalise dans les dernières secondes et conserve sa chance de qualification

Après un match nul probant obtenu contre le Danemark (1-1), la Slovénie était proche de se qualifier pour les 8es de finale de l'Euro 2024 en menant… jusqu’à l’ultime corner (90+6) ! Le moment dont a profité la Serbie pour égaliser (1-1), ce jeudi 20 juin, et ainsi conserver une chance de qualification.



Avant la rencontre entre le Danemark et l’Angleterre, la Slovénie est 2e du groupe C, la Serbie 3e ex aequo avec le Danemark.