Euro féminin 2022 (F) : la France bat la Belgique et se hisse en quarts de finale

Pour garantir la place des Bleues en phase finale de la compétition, la sélectionneuse tricolore faisait confiance à neuf des onze titulaires face à la Squadra Azzurra. Griedge Mbock faisait son retour aux côtés de Wendie Renard en charnière centrale et la milieu de terrain du Paris FC Clara Mateo était préférée à Sandie Toletti. De son côté, le coach des Red Flames Ives Serneels ne changeait rien à l'équipe tenue en échec par la Finlande (1-1) dimanche dernier avec l'attaquante Janice Cayman, autre joueuse de l'OL sur la pelouse.

Les Bleues font le travail

Rapidement entrée dans la rencontre, l'équipe de France ouvrait le score par le biais de Kadi Diani, bien servie par Sakina Karchaoui pour pousser le ballon de la tête dans les filets (1-0, 6e). Néanmoins, les Bleues devaient ensuite jouer 75 minutes sans leur buteuse, Marie-Antoinette Katoto, sortie sur blessure (genou) au quart d'heure de jeu (15e). Malgré un temps fort français, la Belgique égalisait grâce à la Fenotte Janice Cayman, qui devançait sa coéquipière en club Renard sur le centre lointain de Wullaert (1-1, 37e). Néanmoins, les femmes en bleu réagissaient vite grâce à la tête rageuse de Mbock avant la pause (2-1, 41e).

Au retour des vestiaires, les joueuses de Corinne Diacre semblaient plus en difficulté dans le jeu, souvent mises en danger par les attaques rapides des Belges. Ce sont elles qui tentaient de mettre le pied sur le ballon, déjouant ainsi la domination de leur adversaire du soir. Même si Ouleymata Sarr n'était pas loin de faire le break à la 68e minute, sa reprise sur un centre de Cascarino était trop écrasée (68e). En fin de rencontre, la Belgique se retrouvait à 10 et concédait un penalty à la suite d'une main dans sa surface d'Amber Tyisak, avertie à deux reprises en sept minutes (82e, 89e). Mais Wendie Renard perdait son duel face à Nicky Evard avant de rater le cadre face au but vide (90e). Malgré une copie juste passable, la France s'impose face à la Belgique et se qualifie pour les quarts de finale de cet Euro.

Après sa belle victoire acquise aux dépens de l'Italie (5-1), l'équipe de France en confiance se devait de confirmer cette belle entrée en lice dans ce Championnat d'Europe féminin face à la Belgique, 19e nation au classement FIFA, pour la deuxième journée du groupe D. En cas de victoire, les joueuses de Corinne Diacre pouvaient déjà décrocher leur ticket pour les quarts de finale de l'Euro, profitant du match nul entre l'Islande et l'Italie plus tôt dans la soirée.