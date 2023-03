Europa League 8e de finale aller : indécis Sporting/ Arsenal, les autres gros clubs épargnés

Le leader de la Premier League affronte le Sporting en huitième de finale aller. L’unique confrontation entre le Sporting et Arsenal remonte à la phase de poules 2018-2019, et elle avait tourné à l’avantage des Gunners, même si le double duel avait été peu spectaculaire (1-0) et (0-0).



Manchester United, l’AS Rome et la Juventus Turin, les autres grands noms en lice, ont été relativement épargnés par le sort.

Après avoir sortis Barcelone, les Red Devils retrouvent un adversaire espagnol, le Betis Séville, tandis que les Romains, qui ont remporté l'Europa League Conférence en 2022, recevront la Real Sociedad avant le match retour en Espagne le 16 mars.



Manchester United et le Betis se sont affrontés cet hiver en amical, et c'est le pensionnaire de Liga qui l'a emporté (1-0).



La Juventus, triple vainqueur de l'épreuve -mais plus depuis 1993, reçoit elle Fribourg. Si les Allemands sont néophytes à ce niveau, ils ne sont actuellement qu'à deux points du podium en championnat.



Le duel germano-belge entre l'Union Berlin et l'Union St Gilloise, inséparables après avoir tous deux été dans le groupe D, assure également la présence en quart d'un club inédit.



Enfin, le Shakhtar Donetsk, qui se débat toujours avec des conditions d'entraînement compliquées en raison de la guerre en Ukraine, « reçoit » à Varsovie les Néerlandais de Feyenoord, lors du seul affrontement entre deux anciens vainqueurs.



La finale aura lieu le 31 mai à Budapest.



Programme 8èmes de finale aller



17h45 Union Berlin (GER)/St-Gilloise (BEL)

17h45 Leverkusen (GER) / Ferencváros (HUN)

17h45 Sporting (POR) / Arsenal (ENG)

17h45 AS Rome (ITA)/Sociedad (ESP

20h00 Séville FC (ESP)/Fenerbahçe (TUR)

20h00 Juventus (ITA)/Fribourg (GER)

20h00 Man-United (ENG)/ Betis (ESP

20h00 Shakhtar (UKR)/Feyenoord (NED