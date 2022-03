Europa League : L’OM se qualifie pour les quarts de finale

Marseille s'est fait peur, mais ça passe pour les joueurs de Sampaoli. Gros match dans l'intensité et dans la caractère de l'ensemble de l'équipe et notamment du milieu de terrain phocéen. Après l'ouverture du score de Ndoye, Marseille a élevé son niveau de jeu et a totalement dominé la fin de match. Under puis Rongier dans les dernières secondes offrent la qualification en quart de finale de Ligue Europa Conférence. Score final 2-1.