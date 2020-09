Europa League : L'Uefa dévoile la liste des finalistes pour prix du joueur de la saison

L'UEFA a annoncé la liste des finalistes pour le prix du joueur de la saison de l'UEFA Europa League 2019/20 , qui sera présentée lors du tirage au sort de la phase de groupes de l' UEFA Europa League 2020/21 , qui aura lieu le vendredi 2 octobre à Nyon.



Les trois joueurs qui ont reçu le plus de points au total, par ordre alphabétique, sont : Éver Banega (Argentine - Sevilla FC, désormais à Al-Shabab FC); Bruno Fernandes (Portugal - Manchester United FC); Romelu Lukaku (Belgique - FC Internazionale Milano)



Ces prix complètent les prix du joueur masculin et féminin de l'année de l' UEFA , qui seront également remis lors de la cérémonie de tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2020/21.



Pour la première fois cette année, l'UEFA récompensera également les entraîneurs qui ont eu le plus grand impact au cours de la saison précédente en leur décernant les prix de l'entraîneur de l'année de l' UEFA .