Europa League : Marseille s'incline à Brighton (1-0) et devra passer par les barrages

Marseille a craqué au pire des moments. Maître de son destin dans son groupe de Ligue Europa, l’OM n’avait besoin que d’un nul pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Il lui faudra finalement passer par les barrages, en raison d’une défaite sur le fil concédée face à Brighton (1-0). Joao Pedro, buteur dans les derniers instants du match, a permis à son équipe de coiffer les hommes de Gennaro Gattuso au poteau.



Au regard du scénario de cette finale du groupe B, les Seagulls n’ont pas volé leur ticket. Les Marseillais, eux, devront en découdre avec un troisième de Ligue des champions. Et il y a des clients dans le lot.



Invaincu en Ligue Europa avant le coup d’envoi de la sixième journée, l’Olympique de Marseille savait à quoi s’en tenir. Mais il lui a quand même manqué un état d’esprit conquérant pour aller chercher un résultat positif sur la pelouse de Brighton.



Le club anglais a été bien meilleur dans l’engagement, alors que les Phocéens n’ont pas montré grand-chose. Souvent battus dans les duels, en difficulté dans les relances et incapables d’exercer un bon pressing, les Marseillais n’ont fait que subir dans un stade très hostile.



Ils auront eu la bonne idée de ne jamais lâcher et, surtout, de porter l’uppercut dans le dernier round. Sur une énième action bien construite, avec du jeu en triangle et en une touche, Joao Pedro, véritable poison, a libéré les siens en laissant Pau Lopez sur place (1-0, 88e). Au passage, il a inscrit son sixième but de la compétition.