Europa League : Voici les trois meilleurs Sénégalais

Ils étaient sept (7) Sénégalais à s’être engagés en Europa League version 2018-2019. Il s’agit des Renais Abdoulaye Diallo, Mbaye Niang , et Ismaila Sarr, des Bordelais Younouss Sankharé et Youssouf Sabaly, du « Danois » Dame Ndoye, (FC Copenhague) et du Grec Pape Abdou Cissé de l’Olympiacos.



La phase de poules achevée depuis presque un mois, l’UEFA Europa League a évalué les performances de chaque joueur depuis le début de la compétition Ismaila Sarr caracole en tête des Sénégalais avec 4705 points attribués, Il est suivi de près par le défenseur Pape Abdou Cissé qui compte 2764 points. Déjà éliminé avec Bordeaux Youssouf Sabaly qui comptabilisent 2395 points est 3e.