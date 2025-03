Europa League: les Rangers éliminent Fenerbahçe de Mourinho

Les Rangers ont éliminé ce jeudi Fenerbahçe, entraîné par le célèbre entraîneur portugais José Mourinho, en huitièmes de finale en Europa League. Les Écossais se sont qualifiés après une séance de tirs au but.



Et le temps réglementaire s'est terminé sur le score de 2:0 en faveur de Fenerbahçe après que les Turcs aient perdu le match aller 3:1.



Aux tirs au but, Fenerbahçe en a manqué trois tandis que les Rangers en ont manqué un (3 tab 2).



En quarts de finale, les Rangers affronteront l'Athletic Bilbao.