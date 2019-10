Evacuation Abdou Karim Guèye: "C'est l'activiste lui-même qui a rejeté l'aide financière de la Première dame"

« C’est Abdou Karim Guèye qui a souverainement décidé de ne pas accepter certaines offres» dont celles de la Première dame, contrairement à ceux qui disent que c'est sa femme qui a rejeté cette aide. C'est ce qu'on fait savoir les membres des mouvements Nitou Deug et Frapp/France Dégage qui faisaient face à la presse, ce lundi. Selon Guy Marius Sagna et Cie, cette décision de leur frère se justifie par l'unique fait que ce dernier « a toujours exprimé son désaccord par rapport à certaines pratiques ».



« Nous remercions tous ceux qui ont donné de l’argent et tous ceux, dont leur argent n’a pas été accepté. Cela nous permet d’aborder un point, oui il y a eu des autorités de ce pays qui ont offert leur concours pour prendre en charge cette affaire», déclarent d'entrée, Guy Marius Sagna et compagnie.



Ils tiennent à préciser que c’est leut ami Abdou Karim Guèye qui a souverainement décidé de ne pas accepter certaines offres. Et ce fait n’est pas nouveau. Il a toujours exprimé son désaccord par rapport à certaines pratiques. C’est en droite ligne que Abdou Karim Guèye a refusé de prendre certains montants qui lui on été proposés. Nous l’avons accompagné dans la matérialisation de ce point de vu ».



Pour ce qui est de la maladie d’Abdou Karim Gueye, l’activiste Guy Marius Sagna avoue qu’ils n’ont pas cherché à savoir le type de maladie dont souffre Abdou Karim Gueye. « Nous n’avons pas cherché à savoir le type de maladie dont souffre Abdou Karim Gueye, nous ne voulons pas le savoir ».