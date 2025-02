Eventuelle hausse des prix des denrées alimentaires : les associations de consommateurs appellent à l'action avant le Carême et le Ramadan

À l’approche du Carême et du Ramadan, les associations de consommateurs du Sénégal sonnent l’alarme concernant une possible hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Le L'Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS), le Réseau des usagers du service public (RUSP) et la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSAS) ont tenu une conférence de presse, ce mercredi 05 février à Dakar pour exprimer leurs préoccupations.



Ces associations ont souligné que, traditionnellement, ces périodes de jeûne sont souvent marquées par une augmentation des prix des produits de base. Ce qui met une pression supplémentaire sur les ménages, en particulier ceux à revenus modestes. Le Carême et le Ramadan sont des moments de grande importance religieuse, mais aussi de forte consommation alimentaire, notamment de produits comme le riz, les légumes, les huiles et les viandes.



Dans leur déclaration, les organisations ont exhorté les autorités sénégalaises à prendre des mesures préventives pour éviter une inflation injustifiée. Ainsi, elles ont appelé à une surveillance renforcée des prix, à une régulation stricte du marché et à la mise en place de mécanismes de contrôle pour garantir que la hausse des prix soit raisonnable et justifiée.