Examen de Budget 2024: Le département de Mansour Faye enregistre une baisse de plus de 363 milliards

Cette année, le budget du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est arrêté à 561 750 361 668 FCFA en autorisations d'engagement (AE), soit une baisse de 363 328 152 237 par rapport au budget 2022- 2023.



À noter aussi, pour l’exercice 2024, tout comme le Ministère de Mansour Faye, le budget 2024 de la présidence a enregistré une légère baisse. Il est passé de 20 milliards 758 millions en 2023 à 20 milliards 158 millions pour 2024.



Par ailleurs, d’autres ministères ont enregistré une hausse par rapport au budget qui leur a été alloué pour l’exercice 2023 notamment, le ministère de la Santé.



Le budget 2024 du ministère de l'Environnement, du Développement durable et la Transition écologique est passé à 48. 699. 848. 381 milliards de FCFA pour l'exercice 2024, contre 38,7 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 26%. Le budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale est arrêté à 271 623 366 449 FCFA en autorisations d’engagement, enregistrant une hausse de 9%.