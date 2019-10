Exclusif-Khalifa Sall est présentement au Maroc, il va s'envoler après pour Paris

Gracié le 29 septembre dernier par décret présidentiel, l’ex maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall a entamé depuis lors, une tournée dans les foyers religieux. Et c’est dans cette ligne de conduite qu’il s’aventure. En effet, Pressafrik a appris de source sûre que Khalifa Sall est actuellement à Fés, ville du nord-est du Maroc, considérée comme la capitale culturelle du royaume chérifien.



Nos sources informent qu'il est allé se recueillir au mausolée de Cheikh Ahmed Tijani Cherif, le fondateur de la Tijanyya, une des principales confréries islamiques au Sénégal.



Après son passage au Maroc, l'ex-maire de Dakar va s’envoler pour Paris, profitant de son séjour pour se reposer et retrouver également ses militants et sympathisants qui se sont beaucoup donnés pour sa libération, révèlent les même sources.