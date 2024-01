Exclusivité des droits de diffusion de la CAN 2023 : le DG de New World TV conforte la RTS

Le directeur général de New World TV a adressé ce mercredi, un courrier à Racine Talla, DG de la RTS, pour lui signifier que la RTS détient l’exclusivité des droits de retransmission de la Coupe d’Afrique des Nations sur le territoire sénégalais.



« Dans le cadre de la distribution audiovisuelle de la Coupe d'Afrique des Nations, actuellement en cours en Côte d'Ivoire, je tiens à vous confirmer que, conformément à l'article 7 du contrat CAF-NWTV/RTS, la RTS détient la licence exclusive des droits de diffusion en clair (free-to-air) pour la retransmission via la télévision, la radio et la diffusion publique (Fanzones) au Sénégal », informe Nimonka Kolani, DG de New World TV.



« Toute personne, qu'elle soit privée ou publique, enfreignant ces droits fera l'objet de poursuites pour contrefaçon », indique le groupe médiatique togolais.