Exécution budgétaire (3e trimestre 2025) : les recettes fiscales atteignent 2 987 milliards de F Cfa

Le rapport d'exécution budgétaire du troisième trimestre 2025 révèle une performance remarquable des impôts directs, qui ont dépassé les attentes du gouvernement avec un taux de réalisation de 81,9% de l'objectif annuel. Sur les neuf premiers mois de l'année, cette catégorie d'impôts a mobilisé 1 172 milliards de FCFA sur une cible annuelle de 1 430,4 milliards de F Cfa.



Selon le rapport, l'ensemble des recettes fiscales s'établit à 2 987,9 milliards de FCFA, représentant 72,9% de l'objectif annuel fixé à 4 099,6 milliards. Cette performance traduit une progression significative de 211,1 milliards (+7,6%) par rapport à la même période de l'année précédente.



L'analyse détaillée des différents segments révèle des disparités importantes. D'abord, l'impôt sur les sociétés affiche une performance exceptionnelle avec 432,9 milliards collectés, dépassant déjà l'objectif annuel de 429,9 milliards (100,7% de réalisation), informe le document.



Ensuite, en ce qu'il s'agit de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM/IRCM), il enregistre la plus forte surperformance avec 111,5 milliards de F Cfa collectés pour une cible de 86,6 milliards, soit 128,7% de réalisation. En fin, l'impôt sur le revenu classique reste en retrait avec 578,1 milliards pour un objectif de 849,2 milliards (68,1% de réalisation).



La taxe sur la plus-value immobilière accuse le plus important retard avec seulement 57,1% de réalisation, peut-on lire dans le document.



Les impôts indirects, représentés principalement par les taxes sur les biens et services dont la TVA, atteignent 1 661,2 milliards, soit 67,2% de l'objectif annuel. Cette catégorie enregistre une progression de 86,1 milliards (+5,5%) en glissement annuel, tirée notamment par la taxe spéciale sur le ciment et la taxe sur les contrats d'assurance.