Exfiltration de Maduro : Mélenchon dénonce «une intervention militaire d’un autre âge»

Quelques heures après que Donald Trump a annoncé que le Président vénézuélien, Nicolas Maduro, a été «capturé et exfiltré» dans «une intervention militaire d’envergure», la classe politique française a réagi. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise (LFI, aile gauche radicale), dénonce une «intervention militaire d’un autre âge», dans un message sur Facebook.



Pour lui, les Etats-Unis et Trump veulent «s'emparer du pétrole du Venezuela en violant sa souveraineté avec l'enlèvement odieux du président Maduro et de son épouse», estimant aussi que «la paix du monde entier est en cause».



Le leader de LFI croit enfin que «le narcotrafic », reproché à Maduro, est « désormais le prétexte de l'empire et de ses agents politiques et médiatiques pour détruire ce qu'il reste d'ordre international libre de la loi du plus fort » dans le monde . Avec « l'Ukraine, Gaza, la République démocratique du Congo, l'invasion est redevenue un mode opératoire», conclu-t-il.