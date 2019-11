Expansion des actes contre-natures: le khalife général des Tidianes tient pour responsable l'Etat du Sénégal

Lors de la cérémonie officielle de la 118e édition de Gamou de Tivaoune ce samedi 9 novembre 2019, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar SY Mansour a profité de cette occasion, pour réitérer son combat contre les homosexuels et les lesbiennes. Face à la délégation de l'Etat, conduite par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille, il a tenu pour responsable l'Etat de Sénégal de l'expansion des actes contre natures.



"L'État est responsable. On ne sait plus le nombre d'homosexuels au Sénégal, et maintenant on y ajoute la franc-maçonnerie. Tout par manque d'impunité. Vous êtes le ministre de l'Intérieur en charge de l'ordre de ce pays, agissez contre l'homosexualité. Depuis un certain temps, on constate des mariages entre hommes ou entre femmes", a dit le Khalife qui s'adressait à Aly Ngouille Ndiaye.



Pis selon le guide religieux, certaines organisations sont allées même jusqu'à réclamer le droit des homosexuels. Mais, soutient-t-il, ils continueront la lutte contre ce phénomène parce que l'Islam a banni l'homosexualité et tout autre acte de contre natures.