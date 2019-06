Exploitation illicite de l’Or à Kédougou: huit (8) Maliens, un conseiller municipal et le responsable des jeunes arrêtés

Huit (8) Maliens, un conseiller municipal et le responsable des jeunes de Diendji-Bassari, ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur l’exploitation illicite de l’or dans la région de Kédougou, au Sud-est du Sénégal, rapporte « L’Observateur ».



Les enquêtes ont révélé que le conseiller municipal et le responsable des jeunes, empochaient, respectivement, 450.000 et 150.000 F CFA par mois. En contrepartie de ces sommes reçues, ils avaient promis l’impunité à leurs complices, en cas de litiges d’arrestation.



Déférés au Parquet mercredi, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Kédougou, en attendant de faire face au juge le 27 juin, pour répondre des délits « d’association de malfaiteurs, corruption et infraction au Code des mines et de l’environnement ».