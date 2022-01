Exploitation irrégulière de travailleurs par des entreprises temporaires: les ICS mises en demeure par l’Inspection du Travail

INDORAMA et Alassane Diallo ne veulent plus embaucher

Dans les normes, le délai assigné par l'Inspection du Travail aux Industries chimiques du Sénégal (ICS) est arrivé à terme depuis le 23 janvier. Aux dernières nouvelles, des contrats ont été proposés à certains travailleurs temporaires, contactés par PressAfrik. Reste à savoir si toutes les injonctions de l'Inspecteur Ba ont été respectées par les ICS et leurs prestataires.



Beaucoup d'irrégularités sont signalées dans le site de Darou Khoudoss ces dernières années avec l'arrivée d'INDORAMA. Les travailleurs temporaires encore appelés "journaliers" continuent d'être exploités depuis plusieurs années sans aucun type de contrat de travail. Les populations des communes environnantes (Mboro, Darou Khoudoss, Méouane, Tivaouane) dénoncent une politique capitaliste des Indiens qui ne veulent plus embaucher les fils du terroir. Ce malgré les multiples démissions, départs à la retraite et décès d'agents.



La mise en demeure servie relève des aspects saillants comme l'utilisation des entreprises de travail temporaire pour gérer des emplois essentiels. C'est une violation du décret de 2009 cité dans le document. Cette pratique précarise l'emploi et fait payer des salaires dérisoires. Des centaines de personnes sont concernées par cette situation entre Mboro, Darou Khoudoss, Tivaouane.



L'autre aspect c'est le recours à des entreprises prestataires qui font du « travail au noir ». Aucune déclaration à l'inspection, non paiement des charges sociales ( Ipres, Caisse de sécurité sociale, IPM) non fournitures de tenues de travail, non paiement de salaires conventionnels...



Cette mise en demeure de l'Inspection du Travail va peut-être créer un déclic au niveau de la Direction générale dirigée par Alassane Diallo.