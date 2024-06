Exploitation sexuelle à Kédougou de filles rapatriées au Nigeria : une dizaine d'hommes arrêtés

Des gérants de vastes réseaux de proxénétisme ont été arrêtés et déférés au parquet. Les mis en causes de nationalité nigériane ont été interpelés par l’antenne de Kédougou de la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants, de la traite des personnes et de pratiques assimilés.



« Chaque mois, nous faisons des arrestations de ce genre. Même la gendarmerie a arrêté des personnes. Pour la plupart, ce sont des étrangers qui gèrent ce réseau. Jusqu’à présent, je n’ai pas arrêté un Sénégalais. C’est une pratique qui est là depuis un moment mais nous nous donnons corps et âme afin de stopper ce fléau », confie l’adjudant-chef Faye.



Les gérants de ces vastes réseaux ont été arrêtés et déférés au parquet. Ils seront présentés au Tribunal de grande instance de Tambacounda cette semaine.



L’enquête préliminaire a révélé, selon Les Echos, que la plupart des filles ont été séduites par les trafiquants qui leur ont fait savoir qu’elles auront du travail, un logement et un salaire décent.



Une fois au Sénégal, elles ont été surprises par l’attitude de leurs convoyeurs qui ont confisqué les passeports et autres papiers. « Elles étaient enfermées dans des maisons closes et bien surveillés par les trafiquants », a fait savoir une source policière.



Après une descente musclée, le réseau a été démantelé et les trafiquants ont passé plus de quatre mois au Sénégal et ont eu à subir des choses affreuses.