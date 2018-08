Explosion d’un pneu à Touba : un apprenti tué et un autre gravement blessé

Deux jeunes apprentis qui remplaçaient le pneu de leur camion stationné à un atelier de vulgarisation, ont été victimes d'explosion d'un pneu.



Malick Sarr, le plus âgé des deux, est mort sur le coup. Tandis que l’autre, Modou Sylla, a eu les deux jambes et l’avant-bras cassés, en plus d’un traumatisme et d’autres blessures corporelles.



Ils ont été acheminés à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, où le blessé a été pris en charge.

Une enquête a néanmoins été ouverte par les forces de sécurités et de défense de Touba.