Explosion d'un sac piégé à Lyon, plusieurs blessés

L'explosion d'un colis piégé déposé dans une rue très fréquentée de Lyon, vendredi en fin d'après-midi, qualifiée d'« attaque » par le président Emmanuel Macron, a fait une douzaine de blessés légers, à deux jours des élections européennes. « A priori, aucun pronostic vital ne serait engagé parmi les blessés », a précisé le parquet de Lyon. Onze blessés ont été pris en charge par les secours et transportés vers un hôpital voisin sur les quais du Rhône.



L'explosion s'est produite devant une boulangerie de la rue Victor-Hugo, à proximité de la place Bellecour. D'après une source policière, le colis piégé contenait « des vis ou des boulons ». Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l'ordre. La charge explosive était dissimulée dans un sac déposé par un homme circulant sur un VTT noir, selon des éléments de vidéosurveillance, a déclaré Denis Broliquier, maire du IIe arrondissement lyonnais.



Appel à témoins



Cet homme, âgé d'une trentaine d'années, est activement recherché par les services de police. Le suspect est vêtu d'un bermuda beige et d'un haut noir, il a le visage dissimulé par une capuche, des lunettes de soleil et une écharpe. Mais aucune piste n'est pour l'heure privilégiée quant à son profil et ses motivations. Le parquet de Lyon a annoncé l'ouverture d'une enquête pour « homicide volontaire ». La section antiterroriste du parquet de Paris s'est aussi saisie de l'enquête. Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, s'est rendu sur les lieux, ainsi que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Ce dernier a annoncé le renforcement de « la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels et cultuels ».



La police a lancé un appel à témoins en diffusant la photographie du suspect, capté par une caméra de vidéosurveillance municipale. « Le suspect est toujours recherché pour le moment », a annoncé dans la soirée la garde des Sceaux Nicole Belloubet, jugeant qu'il était « trop tôt » pour évoquer « un acte terroriste ».



Emmanuel Macron: « Une pensée pour les blessés, leurs familles »



« Il y a eu une attaque à Lyon (...) il ne m'appartient pas d'en faire le bilan, mais a priori, aujourd'hui, à ce stade, il n'y a pas de victime. Il y a des blessés, donc je veux avoir évidemment une pensée pour les blessés, leurs familles » a déclaré Emmanuel Macron lors d'une interview sur les élections européennes diffusée sur une chaîne YouTube. Le Premier ministre Édouard Philippe a pour sa part annulé sa participation au dernier meeting de la majorité pour les européennes.