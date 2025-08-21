Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Soudan: un convoi d'aide du PAM attaqué au Darfour (porte-parole à l'AFP)



Soudan: un convoi d'aide du PAM attaqué au Darfour (porte-parole à l'AFP)
Un convoi d'aide du Programme alimentaire mondial (PAM) a été attaqué mercredi 20 août dans la région du Darfour (ouest du Soudan), a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'agence onusienne.   L'attaque de mercredi a eu lieu près de la ville de Mellit, située dans l'État du Nord-Darfour.

Trois des seize camions du convoi qui transportait de l'aide humanitaire ont été endommagés et ont pris feu, a précisé Gift Watanasathorn, ajoutant que les membres du convoi étaient « sains et saufs ». Le porte-parole n'a pas indiqué qui était à l'origine de l'attaque. 
Autres articles

Rfi

Jeudi 21 Août 2025 - 10:45


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter