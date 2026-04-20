Exportations et Importation du Sénégal : L'Italie et le Nigéria, les partenaires de premier plan en février 2026

L’activité commerciale du Sénégal en février 2026 a été marquée par un redressement notable de sa balance commerciale, malgré une conjoncture annuelle en repli, selon le dernier bulletin de l'ANSD.

Sur la scène internationale, la structure des échanges révèle une forte concentration géographique tant pour les débouchés que pour les approvisionnements.



L’Italie s’est imposée comme le premier client du pays avec une part prépondérante de « 34,0 % », suivie par la Suisse à « 12,7 % » et le Mali à « 12,1 % ». Du côté des fournisseurs, le Nigéria occupe la tête du classement avec « 16,5 % » des parts de marché, devant la Chine qui totalise « 15,2 % ».



Toutefois, l'analyse comparative souligne une baisse de régime par rapport à l'exercice précédent : les exportations affichent une chute de « 23,4 % » en glissement annuel, tandis que le cumul des importations à fin février, évalué à « 1 038,1 milliards », accuse un recul de « 20,6 % » sur un an.