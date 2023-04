Expulsée de sa maison par le père de Gerard Piqué, Shakira prend une décision radicale

Shakira quitte définitivement Barcelone et l’Espagne. Comme le rapporte le média local Marca, la chanteuse a été mise à la porte de la maison qu’elle partageait avec Gérard Piqué. La Colombienne aurait reçu une lettre le 13 mars dernier dans laquelle il était indiqué qu’elle devait quitter les lieux avant le 30 avril. Comme le précise le journal espagnol, la demeure est une propriété de la société “BCN Two&Two SL”, dont l’administrateur est Joan Piqué, le père de Gerard Piqué.

Ce dimanche, Shakira, ses deux enfants et son frère Tonino Mebarak ont donc quitté Barcelone pour prendre la direction de la Floride, aux États-Unis. La famille devrait s’installer à Miami, où la chanteuse possède un manoir d'une valeur de 16 millions d’euros. Ses garçons Milan et Sasha devraient reprendre les cours en Floride le 11 avril prochain, à la Miami Country Day School, l’une des meilleures écoles privées de la ville.

Shakira officialise la nouvelle

Séparation

Après douze années de vie commune, Shakira et Gerard Piqué se sont séparés en juin dernier suite à des soupçons d’infidélité de la part de l’ex-footballeur du Barça. “Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée", avait annoncé le couple dans un communiqué. Après une longue bataille judiciaire, la garde de leurs deux enfants a été confiée à la chanteuse de 46 ans. Gerard Piqué, lui, a depuis retrouvé l’amour dans les bras de Clara Chia Marti, jeune étudiante de 23 ans.

La star colombienne a officialisé sa décision dans une publication Instagram. “Merci à tous ceux qui ont affronté tant de vagues avec moi à Barcelone, la ville où j’ai appris que l’amitié est sans aucun doute plus longue que l’amour”, a-t-elle écrit, en référence à sa récente séparation avec Gerard Piqué. “Merci à tous ceux qui m’ont encouragée là-bas, séché mes larmes, m’ont inspirée et m’ont fait grandir. Merci à mon public espagnol qui m’a toujours couverte de son amour et de sa loyauté."