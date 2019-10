Expulsion des habitants de Ngalel Extension: le Colonel Kébé fait de graves accusations contre le maire Mansour Gaye

Les habitants de Ngalel Extension à Saint-Louis, ont été délogés de leur lieu d’habitation , lundi. Les autorités ont mis à exécution leur menace. Des bulldozers sont venus détruire toutes leurs habitations. Conséquence d’un dossier vidé par la justice, il y a de cela trois (3) ans.« Nous sommes là, aujourd’hui, parce que tôt ce matin, nous avons vu une équipe dirigée par le maire Mansour Faye, le Gouverneur, et le Préfet avec les forces de police. Ces derniers ont cadré la zone pour entamer la destruction des logements sans cautionner l’illégalité », Témoigne le colonel Abdrahmane Kébé.Mieux ajoute-t-il : « Ce qu’on peut dire, c’est que cet acte est dépourvu d’humanisme. Il montre tout simplement que l’exécutif qui est ici à Saint-Louis, ne se soucie guerre des Saint-louisiens. Saint-Louis est devenu une ville stratégique avec surtout l’avènement du pétrole et du gaz. La ville sera de plus en plus incontournable. Ils ont des problèmes d’extension de la ville de Saint-Louis, c’est pourquoi, ils sont venus jeter leur dévolu ici ».Abdrahmane Kébé au micro de Walf radio, accuse le maire Mansour Faye de s’approprier des terres qu’il à lui-même distribué après avoir pris ce qu’il voulait. « Monsieur le Maire, depuis son arrivée, vous avez vu ce qui s’est passé avec la ferme qu’il a eu à construire. Des hectares de terrains, où-est-ce qui les a pris ? Qui lui a donné ces terrains-là. Lui-même, il a distribué les terrains pour prendre ce qu’il veut, ce n’est pas normal. Pendant 10 ans et plus, que des gens investissent et construisent leurs maisons et que l’Etat ne se soit pas signalé. Où sont les organes de contrôle de l’Etat. Où est le Cadastre ? », s’interroge M. Kébé.