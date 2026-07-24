Météo : des pluies modérées à fortes attendues dans plusieurs régions ce samedi

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des orages et des pluies sur une grande partie du territoire à partir du samedi 25 juillet dans l'après-midi. Les précipitations devraient se généraliser au cours de la nuit du 25 au 26 juillet.



Les régions du centre, notamment Thiès, Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine, seront concernées. Les pluies toucheront également le nord du pays, notamment Linguère, Louga, Podor, Matam et Saint-Louis, ainsi que les régions du sud (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) et de l'est (Kédougou et Tambacounda).



Selon les prévisions de l'ANACIM, les premières pluies, parfois modérées à fortes, sont attendues dans le Sud-est, principalement à Kédougou, Tambacounda et Kolda, avant de s'étendre au Centre-sud, notamment à Kaffrine, Kaolack et Fatick, puis au Sud-ouest, avec Ziguinchor parmi les zones concernées.



Face à cette situation météorologique, l'ANACIM invite les populations à la prudence. Les agriculteurs sont encouragés à poursuivre les semis, tout en reportant les opérations de sarclo-binage à une période d'accalmie et en surveillant les risques d'inondation des parcelles.



Les usagers de la route sont appelés à redoubler de vigilance en raison de la baisse de visibilité pendant les orages. Les habitants des zones exposées aux inondations sont invités à rester attentifs à l'évolution de la situation, tandis que les pêcheurs sont priés de consulter le bulletin météorologique avant toute sortie en mer.