Succession à l’ONU : Macky Sall sort 5e sur les 6 candidats avec 9 % des voix au Grand Oral

L'ancien président sénégalais Macky Sall obtient 9 % des intentions de soutien lors des premières consultations pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies, révèle Confidentiel Afrique. Malgré une prestation remarquée lors du Grand Oral des candidats, le prétendant africain accuse un retard significatif sur la tête de course.



D'après les résultats des sondages, publiés par la même source, la diplomate guyanaise Carolyn Rodrigues-Birkett domine largement le sondage d’opinion avec 46 % de suffrages favorables. L’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet se classe deuxième avec 14 %, suivie de Rebeca Grynspan avec 13 %, María Fernanda Espinosa avec 10 % et Macky Sall avec 9 %, tandis que le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, récolte 8 %.



Le processus de sélection entre désormais dans sa phase décisive. À partir du 30 juillet 2026, les membres du Conseil de sécurité entameront leurs votes indicatifs pour recommander le futur successeur d'António Guterres à l'Assemblée générale.