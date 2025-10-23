Extorsion de fonds : le rappeur « 10 000 Problèmes » et l'influenceur Lamine Kangam condamnés à la prison ferme

Ce qui avait commencé comme une virulente campagne de diffamation sur les réseaux sociaux s'est achevé hier mercredi devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar par une condamnation pour « extorsion ». Le rappeur Mohamed Fall, alias « 10 000 problèmes », et l'influenceur Lamine Kangam ont été reconnus coupables d'avoir exigé de l'argent de leur victime, le marabout Serigne Abdoulaye Faye, en échange de la suppression de vidéos compromettantes.



Lamine Kangam a été condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme. Quant à « 10 000 problèmes », il a écopé d'un an de prison, dont trois mois ferme. De plus, le tribunal a ordonné le remboursement intégral de la somme de 1 300 000 FCfa que le marabout avait versée aux deux hommes.



L'affaire a éclaté sur les réseaux sociaux, où Lamine Kangam et « 10 000 problèmes » ont diffusé plusieurs vidéos virales accusant publiquement le marabout Serigne Abdoulaye Faye d'homosexualité. Lamine Kangam prétendait même que le religieux aurait eu des relations avec de jeunes garçons sous prétexte de les « rendre millionnaires ». Ces propos ont provoqué une vague d'indignation et jeté un discrédit majeur sur le marabout. Toutefois, les conclusions de l’enquête mené par la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont révélé que cette campagne cachait une stratégie d'extorsion. Les deux hommes ont contacté le marabout après la diffusion des vidéos, exigeant une somme d'argent pour le retrait du contenu.



Redoutant les conséquences sur son image et sa réputation, Serigne Abdoulaye Faye a cédé à la pression et versé les 1,3 million de F Cfa. Or, malgré le paiement, les vidéos n'ont jamais été retirées, aggravant le préjudice de la victime. À la barre, les prévenus ont tenté de se justifier, minimisant leurs actes à de « simples manœuvres » destinées à soutirer de l'argent, sans intention réelle de nuire. Des explications qui n'ont pas convaincu le tribunal, lequel a souligné la gravité des faits et la portée destructrice de leurs actes.