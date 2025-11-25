Extradition de Madiambal Diagne vers le Sénégal : la décision de la France attendue ce mardi

C'est un jour crucial pour Madiambal Diagne. La Chambre d'instruction de la Cour d'Appel de Versailles va rendre sa décision sur la demande d'extradition du journaliste et homme d'affaires ce mardi. L'audience s'ouvre ce matin à 9 heures.



Comme lors de l'audience du 4 novembre dernier, Madiambal Diagne sera assisté par Me Ousmane Thiam, seul conseil sénégalais présent à Paris et William Bourdon, l'un de ses avocats français. "Madiambal Diagne sera présent, c'est un délibéré comme les délibérés au Sénégal, mais sauf qu'en France, les arrêts sont disponibles le même jour. Les juges viennent avec l'arrêt, c'est-à-dire la décision", a expliqué au téléphone Me Oumar Thiam.



Selon L'Observateur, la robe noire n'envisage pas un report du délibéré : " Madiambal sera fixé aujourd'hui sur son sort. Je n'ai jamais vu de prorogés de délibéré en France..."



Pour rappel, le mandat d'arrêt international contre Madiambal Diagne avait été émis le 26 septembre dernier par le président du Collège des juges d'instruction financiers du Sénégal. Cette action judiciaire fait suite au blocage de M. Diagne à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), sa convocation subséquente à la Direction des investigations criminelles (DIC), et son départ vers la France via Banjul, après un détour à Thiès.



