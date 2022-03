FA Cup : Chelsea domine Middlesbrough et file en demi-finale

La différence s'est faite en première période puisque Lukaku (15e) ouvrait le score et trouvait le chemin des filets pour la première fois depuis plus d'un mois. Dominateur, Chelsea enfonçait le clou un quart d'heure plus tard grâce à Hakim Ziyech. Par la suite, les Blues géraient tranquillement leur avance et s'offraient donc la qualification.

Après avoir sorti Plymouth et Luton lors des tours précédents, Chelsea affrontait Middlesbrough lors des quarts de finale de la FA Cup. Thomas Tuchel alignait une équipe compétitive avec notamment Romelu Lukaku, Hakim Ziyech ou encore Mason Mount en attaque. Et les Blues n'ont pas tremblé.