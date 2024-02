FA Cup : Man United peut remercier Casemiro, Brighton prend la porte, Liverpool élimine Southampton grâce à ses jeunes

Dans le prolongement de la courte mais importante victoire de Chelsea face à Leeds, le 5e tour de la FA Cup se poursuivait ce mercredi avec deux belles affiches 100% Premier League.



Au Molineux Stadium, Wolverhampton recevait Brighton, prétendant à la victoire finale. Cueillis à froid d’entrée de jeu par des Wolves réalistes et un but de l’ancien Niçois Mario Lemina (1-0, 2e), les Seagulls ont été incapables de combler leur retard et sortent donc prématurément de la compétition.



Battu ce week-end en championnat, Manchester United espérait retrouver de la confiance en Coupe face à Nottingham Forest et ainsi préserver ses chances de décrocher un titre en fin de saison.



Manquant de lucidité devant le but adverse à l’image du tir d’Antony sur la transversale adverse en début de match, les Mancuniens ont longtemps été accrochés par les Reds. Il fallait attendre la fin de partie pour voir Casemiro délivrer les siens.



À l’affût sur un coup franc de Bruno Fernandes, le milieu de terrain brésilien a dévié le ballon suffisamment de la tête pour tromper Matt Turner (0-1, 89e) et offrir la qualification aux Red Devils.



La jeunesse de Liverpool prend le pouvoir. Après le sacre en Carabao Cup contre Chelsea, les Reds étaient à la recherche d’un autre succès en FA Cup cette fois-ci contre Southampton dans le cadre du 5e tour, ce mercredi.



Emmené par leurs jeunes, le club de la Mersey a obtenu son billet pour les quarts de finale de la compétition en battant les Saints (3-0).





