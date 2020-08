FA Cup : Pierre-Emerick Aubameyang et Arsenal disposent de Chelsea et remportent la 139e édition

Alors que la Premier League s'est terminée le week-end dernier, le football n'était pas encore totalement fini outre-Manche en 2020. Mardi soir, Brentford et Fulham croiseront notamment le fer pour tenter de décrocher le dernier billet pour l'élite. Et ce samedi, deux clubs se disputaient eux la FA Cup. En finale, Arsenal et Chelsea s'affrontaient à Wembley pour le dernier match de cette 139e édition. Au tour précédent, les Gunners avaient éliminé Manchester City (2-0) tandis que les Blues avaient disposé de Manchester United (3-1). Pour aller chercher le trophée, Mikel Arteta alignait un 3-4-3 avec son trio Pépé-Lacazette-Aubameyang devant. Frank Lampard sortait lui aussi un 3-4-3 et alignait notamment Giroud en attaque.



Cette troisième confrontation de la saison entre les deux équipes démarrait fort, surtout côté bleu. Après la première opportunité pour Lacazette (tête non cadrée, 3e), les Blues répondaient par l'intermédiaire de Mount (4e) qui butait sur Martinez. Mais sur l'occasion suivante, le gardien argentin devrait déjà s'incliner. Les hommes de Frank Lampard mettaient du rythme et profitaient du laxisme de la défense adverse : Mount, Giroud et Pulisic combinaient et l'Américain terminait le travail à bout portant (5e, 0-1). Dans une rencontre au rythme élevé, les visiteurs sur le papier montraient de meilleures choses et Pulisic créait une nouvelle fois le danger (10e). Mais après un quart d'heure de jeu maîtrisé, les Blues levaient le pied. Et les Gunners en profitaient.



Deux blessés et une expulsion à Chelsea

La pause fraîcheur, aux alentours de la 22e minute de jeu, faisait le plus grand bien aux hommes de Mikel Arteta, qui rentraient enfin dans leur match dès la reprise. En poussant dans le camp adverse, Lacazette et ses partenaires se rapprochaient de la surface. Pépé marquait même un but sublime, finalement refusé pour un hors-jeu de Maitland-Niles (23e). Qu'importe, les Gunners égalisaient réellement derrière. Au duel avec Azpilicueta, Aubameyang obtenait un penalty qu'il transformait parfaitement, sans trembler (28e, 1-1). Fautif sur l'action, le capitaine de Chelsea quittait ensuite ses partenaires sur blessure, remplacé par Christensen (34e). Pas de quoi perturber les Blues puisque Jorginho se procurait une belle occasion (35e). Mais dans le jeu, les Gunners étaient supérieurs et poussaient encore et toujours.





Assez actif sur son côté, l'ancien Lillois Pépé décochait quelques centres dangereux (39e, 41e) mais les Blues s'en sortaient à chaque fois de justesse. On se retrouvait alors avec un score de 1-1 à la pause. Et malheureusement pour Frank Lampard, la deuxième période démarrait mal puisque Pulisic se blessait lui aussi et Pedro devait entrer en jeu (48e). L'Espagnol, qui va quitter le club après la Ligue des Champions, se montrait rapidement (percée à la 49e, beau mouvement à la 60e), alors qu'Aubameyang manquait lui une opportunité (57e). Mais le Gabonais ne se ratait pas sur la suivante. Au terme d'une belle action, l'ancien joueur du BVB se jouait de Zouma avant d'ajuster Ceballos d'un ballon piqué (67e, 2-1).



Avec ce deuxième but encaissé, les Blues devaient donc trouver les ressources pour égaliser après avoir mené 1-0 en début de partie. Et la pause fraîcheur, la deuxième de la rencontre, arrivait au bon moment (71e). Malheureusement, la suite n'était pas glorieuse pour l'équipe de Frank Lampard. Auteur d'une légère faute sur Xhaka, Kovacic voyait jaune pour la deuxième fois et devait donc laisser ses partenaires. À dix contre onze, les Blues n'arrivaient plus à créer le danger, et les Gunners géraient plutôt bien la fin de match. La finale se terminait d'ailleurs sur une triste image avec la blessure de Pedro à l'épaule, évacué sur civière... Trois ans après avoir déjà remporté cette compétition et le Community Shield, Arsenal remportait donc la FA Cup 2020 grâce à sa victoire 2-1, et verra encore la Ligue Europa la saison prochaine !