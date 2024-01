FA Cup : les joueurs de Nottingham Forest ont dédié un but à Kouyaté qui a perdu son père

Les joueurs de Nottingham Forest ont dédié un but à Cheikhou Kouyaté suite au rappel à Dieu de son père. Les Reds ont porté un brassard noir face à Blackpool (en FA Cup) pour rendre hommage au père de Cheikhou Kouyaté décédé hier mardi à Dakar.



L’interna­tional sénégalais, était en Côte d’Ivoire pour disputer la Can 2023 avec le Sénégal. Il a quitté momentanément la Tanière et s’est rendu à Dakar suite au décès de son père, Baye Ndiougou Kouyaté. L’en­terrement a eu lieu ce mercredi au cimetière musulman de Yoff.