FC Barcelone : Antoine Griezmann lâche ses vérités sur Lionel Messi et sur son avenir

Les temps sont agités au FC Barcelone mais le pire a été évité. Lionel Messi ne quittera pas son club de toujours comme il le souhaitait initialement, refroidi par la position du président Bartomeu qui ne lui a pas ouvert la porte malgré ses promesses, comme l'a révélé le joueur argentin. Pour beaucoup d'observateurs, le fait de voir Messi poursuivre l'aventure en Catalogne est une mauvaise nouvelle pour Antoine Griezmann, dont la relation technique avec la Pulga fut loin d'être satisfaisante la saison passée. Si Messi reste, alors Griezmann pourrait partir, pouvait-on même lire dans la presse espagnole.



Pour la première fois depuis le vrai-faux départ de Messi, Antoine Griezmann s'est exprimé sur le sujet à RTL, et a évoqué son entente avec son célébrissime coéquipier. « Oui, ça se passe bien. On s'entend très bien en dehors du terrain. Après c'est comme avec Kylian (Mbappé), au début je ne trouvais pas les passes. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour le trouver. Mais ça va venir avec Leo. J'ai hâte d'y arriver et de prendre du plaisir », a glissé Griezmann, concédant ainsi ses difficultés à s'épanouir sur le terrain avec Messi.



Antoine Griezmann reste au Barça

Il a ensuite assuré que son avenir s'écrivait bien du côté du Camp Nou malgré les nombreuses rumeurs qui fleurissent à son sujet. « Oui, je ne sais pas pourquoi les gens inventent un peu des destinations pour voir si un jour ils vont trouver. Je suis très bien là-bas, j'ai la confiance du club et du coach. Donc je suis bien. C'était une saison très compliquée pour tout le monde, là on repart de plus belle. »



Requinqué par son séjour en équipe de France, Griezmann repart donc le couteau entre les dents, déterminé à enfin s'intégrer pleinement dans le jeu du FC Barcelone. Y parviendra-t-il sous les ordres du nouvel entraîneur Ronald Koeman ? C'est ce qu'il espère. « J'ai très envie de connaître le nouveau coach personnellement, même si j'ai déjà parlé avec lui au téléphone, mais ce n'est pas pareil en face à face. Hâte de retrouver les coéquipiers et envie de tout faire pour gagner des trophées. Ca a été une saison blanche, ça faisait très longtemps pour le Barça, et j'ai envie d'aider mes coéquipiers pour gagner. » Voilà qui est dit.