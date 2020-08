FC Barcelone: Bartomeu explique pourquoi le retour de Neymar est impossible

Le transfert du buteur argentin de l'Inter Milan Lautaro Martinez a également été affecté.



Bartomeu a déclaré au journal espagnol Sport que le Barça avait généré 200 millions d'euros de moins que prévu entre mars et juin en raison de la pandémie de coronavirus.



"Tous les grands clubs européens sont concernés", a-t-il déclaré. "Cela ne va pas durer un an, mais trois ou quatre."



L'attaquant brésilien Neymar a rejoint le Paris Saint-Germain (PSG) pour une somme record de 222 millions d'euros en août 2017, mais Barcelone a tenté de recruter le joueur l'été dernier.



"Neymar ? Dans cette situation, c'est infaisable", a déclaré Bartomeu. "Le PSG ne veut pas non plus le vendre.



Comment le Coronavirus a influencé les événements sportifs dans le monde entier



"Le Barça a été en discussion avec l'Inter à propos de Lautaro, mais les pourparlers se sont arrêtés. La situation n'invite pas de gros investissements."



Bartomeu a poursuivi en expliquant que Barcelone avait perdu 200 millions d'euros entre mars et juin.



"Pour la saison 2020-2021, nous nous attendions à publier 1,1 milliard d'euros, mais nous ne ferons que 30 % de cette somme. Si la situation de la pandémie ne s'améliore pas, il n'y aura pas de spectateurs, pas de musée, pas de magasins ouverts, et on continuera à perdre de l'argent. Cela nous oblige à être très rigoureux dans la gestion : il faut revoir quels investissements sont essentiels et lesquels peuvent attendre", dit-il.



Bartomeu a également confirmé que le club avait ouvert une procédure disciplinaire contre le milieu de terrain Arthur, qui rejoint la Juventus dans le cadre d'un accord d'échange avec le milieu de terrain bosniaque Miralem Pjanic, qui n'est pas revenu au club après ses vacances.



"Nous sommes parvenus à un accord selon lequel jusqu'à la fin de la Ligue des champions, il continuerait à jouer pour le Barca. Il pourrait nous aider", a déclaré Bartomeu, président du Barca depuis 2014.



"Mais il n'est pas revenu de sa mini-pause alors nous avons entamé une procédure sur lui."



BBC