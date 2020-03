FC Barcelone : Lionel Messi de plus en plus isolé...

C’est un cri d’alarme que pousse le quotidien pro-Barça Sport ce mardi. « SOS Messi », peut-on lire en Une du journal. « Le crack argentin est plus seul que jamais depuis la blessure de Suarez et le manque d’influence des recrues et remplaçants ». Lionel Messi est intouchable au Barça, même lorsqu’il vient de réaliser deux matches ternes, voire indigents. Contre Naples puis contre le Real Madrid, la Pulga (32 ans) semblait bien loin de son meilleur niveau, apparaissant physiquement touché. Lors du Clasico, il a récolté la note de 3 dans nos colonnes.



Mais plutôt que de cibler son moteur principal depuis tant d’années, les journalistes espagnols veulent plutôt l’aider à le réparer. Et pour eux, plus que Messi, qui en est quand même à 23 buts et 16 passes décisives en 30 matches joués cette saison, c’est bien ce qui l’entoure qui pose problème. Sport explique donc que le numéro 10 se sent isolé sur le terrain, surtout en l’absence de Luis Suarez, toujours absent pour cause de blessure. Son ami uruguayen lui manque sur et en dehors du terrain.



Pas aidé par ses coéquipiers ?

Sur le pré, Messi peine à développer une complicité technique avec les autres joueurs offensifs, Antoine Griezmann en premier lieu. Sans un numéro 9 qui fixe une défense comme Suarez, il doit changer son jeu et ses différentes actions face au Real Madrid ont prouvé qu’il n’était pas particulièrement à l’aise. D’un côté, les autres joueurs donnent l’impression de tout faire pour le contenter, de l’autre, Messi apparaît déstabilisé par l’équipe actuelle.



La presse pro-Barça a choisi son camp et préfère donc souligner le manque d’apport des recrues, de Griezmann à De Jong, pour expliquer la mauvaise passe de Messi (qui avait tout de même inscrit un quadruplé contre Eibar le 22 février). Et Sport va plus loin en expliquant que le Barça va tenter de rebâtir une équipe pour mieux épauler Messi. En lui donnant ce qu’il désire ? Neymar est en tout cas cité. Tout comme l’arrivée d’un milieu de terrain, d’un autre attaquant et de deux défenseurs...