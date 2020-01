FC Barcelone: Lionel Messi ne digère pas l’élimination en Supercoupe d’Espagne

Après l’élimination du FC Barcelone ce jeudi soir en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid (3-2), Lionel Messi n’a pas caché sa déception en zone mixte. « C’est dommage, nous avons fait un bon match et avons eu le contrôle du jeu pendant 80 minutes. Mais nous avons lâché le match à cause d’erreurs qui leur ont permis de partir en contre-attaque alors qu’ils étaient morts. On aurait dû plier le match plus tôt », a expliqué le capitaine blaugrana.



Le sextuple Ballon d’Or a admis que la défaite était très difficile à digérer au vu du match qu’a produit son équipe dans l’ensemble. Mais les erreurs ne pardonnent pas contre les grosses équipes et l’Argentin le sait. « Nous sommes conscients que nous ne faisons pas les choses comme nous le voudrions. Nous ne devons pas faire de grosses erreurs comme nous l’avons fait aujourd’hui » a-t-il suivi.



Foot Mercato