FC Barcelone - Real Madrid : Toni Kroos lance le choc !

Ce samedi (16h15), le FC Barcelone et le Real Madrid vont s’affronter dans le cadre de la 11e journée de Liga. Tenu en échec par le FC Séville le week-end dernier (1-1), le club madrilène compte reprendre sa marche en avant et a bien l’intention de jouer un mauvais tour au Barça, tombeur de l’Athletic Bilbao (1-0), pour frapper un grand coup dans cette première partie de saison. Dans son podcast intitulé «Einfach mal luppen», Toni Kroos a abordé le premier Clasico de la saison. Conscient de l’importance de cette confrontation, le milieu de terrain allemand a assuré que les Merengues n’avaient qu’un seul objectif en tête : la victoire.



«Le Clasico ? Voulez-vous que je vous dise que ce match va décider du championnat ? Eh bien non. C’est un match important en termes de classement du championnat, mais d’une certaine manière, il est également clé car c’est le match qu’il est. Pour le dire autrement : ce match a son propre classement. Nous irons à Barcelone pour gagner. Si nous pouvons gagner, nous aurons quatre points d’avance sur Barcelone, ce qui ne voudrait rien dire. Et si nous perdons, nous serons à deux points du Barça, ce qui ne voudrait rien dire non plus. Mais il est clair que nous voulons gagner. Le Clasico reste le Clasico», a déclaré le Madrilène.