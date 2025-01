FC Barcelone : incroyable retournement de situation pour Araujo

Se queda ! Huit ans après la fameuse phrase de Gerard Piqué concernant Neymar (qui avait finalement signé au PSG), les mêmes mots peuvent être utilisés pour Ronald Araujo. Sauf que dans ce cas précis, le défenseur uruguayen devrait réellement rester au FC Barcelone. Pourtant, ces derniers jours, il n’était question que de son départ. La Juventus Turin en a fait sa priorité pour renforcer son arrière garde cet hiver et elle était prête à mettre le paquet.



Le joueur, lui, semblait convaincu que son avenir était ailleurs. Même s’il a joué pendant une heure lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne (5-2) dimanche contre le Real Madrid, entrant à la place d’un Inigo Martinez blessé, il estimait qu’il aurait plus de chances de jouer dans un autre club. Robert Lewandowski avait tenté de le convaincre de rester pendant le tour d’honneur mais la moue de l’Uruguayen en disant long sur son état d’esprit du moment.



Une réunion avec Deco a tout changé



Mais Mundo Deportivo explique ce matin que Ronald Araujo a passé la soirée d’hier avec Deco et que le directeur sportif barcelonais a convaincu son joueur de revenir sur sa position. Non seulement l’Uruguayen veut désormais rester mais, en plus, il serait à nouveau ouvert à une prolongation, lui qui sera libre en 2026.



Qu’a donc pu dire Deco pour convaincre Araujo de rester ? La blessure de Martinez, out pour un mois, ainsi que l’âge du Basque (33 ans) ont sûrement pesé. Même si Andreas Christensen peut suppléer l’ancien de l’Athletic, Araujo est meilleur que le Danois.



Pendant un mois, l’Uruguayen va pouvoir montrer qu’il est de retour au top de sa forme après sa longue blessure. Et que l’avenir de la défense centrale du Barça s’écrira avec lui et Pau Cubarsi. Une grande nouvelle pour le FCB et un revirement de situation totalement inattendu !





