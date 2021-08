FC Barcelone : le clan Messi est fou de rage !

Lorsque l'avion de Jorge Messi - père et agent du légendaire numéro 10 - atterrissait à Barcelone jeudi, il s'attendait à régler les derniers détails du futur contrat de La Pulga avec Joan Laporta. Seulement, une fois arrivé dans les bureaux barcelonais, le père du natif de Rosario a eu une bien désagréable surprise comme l'explique El Chiringuito de Jugones.



Dans la célèbre et sulfureuse émission espagnole, qui reste bien informée sur bon nombre de sujets d'actualité, plusieurs détails de cette réunion tendue ont été dévoilés par plusieurs consultants. On y apprend notamment qu'au tout dernier moment, Joan Laporta a demandé un nouvel effort salarial à l'Argentin, qui avait déjà accepté sans broncher une baisse de 50% de ses émoluments.



Une réunion très tendue

Au total, avec cette nouvelle demande des dirigeants, le salaire du sextuple Ballon d'Or aurait été réduit d'environ 70%, et il n'aurait touché "que" 20 millions d'euros annuels. Et ça, Jorge Messi n'a pas apprécié, au point de sauter à la gorge de Rafa Yuste, le vice-président du club et bras droit de Laporta. « Tu te fous de nous ? On négocie depuis 3 mois et tu me fais ça ? Je ne m'y attendais pas ! », aurait lancé le paternel de la star de l'Albiceleste, qui était plus énervé par cette demande de dernière minute que par le côté financier lui-même.



Les deux hommes ont même été à deux doigts d'en venir aux mains. « Tu as utilisé mon fils pour gagner les élections », aurait-il aussi lancé à Joan Laporta. Lionel Messi lui aussi se sentirait utilisé par la direction du FC Barcelone, lui qui souhaitait rester. Une réunion extrêmement tendue, qui n'a laissé aucune possibilité de réconciliation entre les deux parties. D'où le communiqué rapide du club catalan au sujet de son désormais ancien joueur. Une triste fin pour une si belle histoire...