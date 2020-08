FC Barcelone : presque tout l'effectif est à vendre !

Journée fondamentale à Barcelone. Après la déculottée historique reçue vendredi (défaite 8-2 contre le Bayern Munich), le club blaugrana doit se réinventer. Et cela commence par une réunion du conseil d'administration ce lundi matin à 11 heures. En attendant de découvrir quelles seront les mesures prises (limogeage de Quique Setién, élections anticipées ou non...), le quotidien Sport lâche une première bombe. Tout ou presque doit disparaître. En effet, seuls quelques joueurs sont désormais considérés comme intransférables.



Les intouchables ? Il s'agit de Lionel Messi (puisque la presse espagnole réfute pour l'instant l'information selon laquelle il a déjà pris la décision de partir), Frenkie De Jong, Riqui Puig, Ansu Fati, auxquels il faut ajouter les dernières jeunes recrues (type Trincão). Tout le reste est à vendre. Et cela fait beaucoup de monde ! Il y a ceux dont le Barça tente déjà de se débarrasser depuis un certain temps, comme Ivan Rakitic ou Arturo Vidal.



200 M€ à récupérer

Le but est clair, il s'agit d'engranger de l'argent, et de se donner une marge de manœuvre bien plus grande que prévu sur le marché des transferts. Ce sont près de 200 M€ que les dirigeants souhaitent récupérer sur ce mercato. Tout cela aurait déjà été établi entre les différentes composantes du club blaugrana. Quitte même à libérer certains joueurs de leur contrat ! En effet, le Barça serait prêt à laisser libre les joueurs ne se sentant plus concernés par le projet.



Cela fait écho à la déclaration de Gerard Piqué juste après la défaite face au Bayern, où il se disait prêt à partir s'il le fallait. Cette stratégie doit être définitivement validée par le conseil d'administration du club et elle sera communiquée à l'arrivée du nouvel entraîneur. Quels sont les joueurs qui vont prendre la poudre d'escampette en premier ? Des offres seraient déjà sur la table pour Rakitic, Junior Firpo, Rafinha et Todibo. Le Barça va bientôt pouvoir entamer son dégraissage massif !