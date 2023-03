FESPACO 2023: "Xalé, les blessures de l'enfance" de Moussa Séne Absa remporte deux prix

Les premiers prix de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) ont été remis hier-vendredi, lors d'une cérémonie tenue au Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel (Cenasa).



Pour les prix spéciaux, ce sont 22 distinctions qui ont été remises par 15 institutions différentes et un total de 126 millions F CFA.



Le Sénégal a eu droit au prix UEMOA du meilleur film fiction, long métrage grâce à "Xalé, les blessures de l'enfance" de Moussa Sène Absa, rapporte le journal Enquête dans son édition de ce samedi. Le journal ajoute que l'actrice principale de cette production, Nguissaly Barry, qui interprète le rôle d'Awa, a reçu, quant à elle, le prix de la Meilleure jeune comé- dienne de la CEDEAO.



Ce sont les deux seuls prix gagnés par le Sénégal.

Mais le pays se prévaut des sacres du film "Sira" de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré qu'il a co-produit avec le Burkina. Il a remporté le prix FélixHouphouët-Boigny du Conseil de l'entente de 10 millions F CFA, celui de Water Aid, climat, eau et assainissement de 5 millions F CFA. Apolline Traoré est distinguée Meilleure réalisatrice de l'espace CEDEAO avec une enveloppe 10 millions F CFA.



L'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso a également choisi "Sira" pour lui attribuer 7 millions FCFA.