FEUNEU et RITA ORA annoncent officiellement la fin de leur mariage

C’est fini entre Maguette Fall alias Rita Ora et Dadoué Blazi dit Feuneu. La nouvelle de la séparation a été confirmée par l’actrice elle -même qui a fait l’annonce via sa page Instagram pour s’adresser à ses followers.



« Je sais que ce je vais vous annoncer ne va certainement pas vous plaire car, vous avez été nombreux à supporter notre couple ; rien plus que les posts que vous faisiez l’ont maintes fois démontrés j’en profite alors pour vous remercier de tout mon cœur pour votre soutien. Mais comme le vieux dit : l’homme propose et Dieu dispose. Effectivement, nous avons décidé d’un commun accord de nous séparer pour des raisons strictement personnelles.

Je vous prie de respecter notre vie privée et décision. »



A souligner que le producteur ivoirien Feuneu a été le premier à annoncer leur divorce sur son compte Instagram.



Toutefois, l’actrice sénégalaise a contesté par ailleurs la rumeur selon laquelle son ex-mari Feuneu l’aurait battu à multi reprises. Celui-ci a également démenti la rumeur selon laquelle sa désormais ex-épouse le trompait.