FIFA: Gianni Infantino ébranlé par une enquête de Mediapart

Selon une enquête de Mediapart, du réseau d'investigation EIC et du quotidien anglais Sunday Times, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a eu confirmation dès janvier 2018 que la chaîne qatarienne Al-Jazeera avait proposé, juste avant le vote d'attribution du Mondial 2022 en 2010, un contrat de 300 millions de dollars plus un bonus de 100 millions si le Qatar obtenait la compétition.



Il n'aurait pas informé la commission d'éthique de cette dernière clause qui semble en contradiction avec les règles anti-corruption de la FIFA. Le contrat de diffusion de la compétition a été signé au nom d'Al-Jazeera par Nasser al-Khelaïfi (par ailleurs président du PSG), puis après l'attribution du Mondial au Qatar, par le président de la FIFA, Sepp Blatter, et par son secrétaire général, Jérôme Valcke.



L’Equipe