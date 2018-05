FIFA : Tebas s'oppose à Infantino

Récemment, le président de la FIFA Gianni Infantino expliquait vouloir modifier certaines compétitions en perte de vitesse, comme le Mondial des clubs, ou en créer de nouvelles pour les sélections, comme la Ligue mondiale des nations. Mais avant de voir ses projets concrétisés, l'ancien bras droit de Michel Platini va devoir passer sur le corps du président de la Ligue espagnole Javier Tebas, totalement opposé à ces compétitions.

« Je suis totalement contre la création de nouveaux tournois, a prévenu l'Espagnol dans des propos relayés par L'Équipe. Personne n'en a besoin. Ce que fait Infantino, sur la forme, cela ressemble à l'ancienne FIFA, sans transparence, sans concertation, et sans étudier les effets réels sur l'ensemble du football. La Ligue mondiale des nations nécessite des dates et le Mondial des clubs, de son côté, affecterait l'industrie du football et les championnats nationaux. Les grands clubs recevraient des sommes énormes qui déséquilibreraient totalement les ligues nationales. »



Infantino souhaite un Mondial des clubs opposant 24 équipes tous les quatre ans à partir de 2021, alors qu'il a lieu chaque année entre 7 clubs actuellement, et une Ligue mondiale des nations tous les deux ans, opposant huit sélections nationales.