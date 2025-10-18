FMI–Sénégal : une mission attendue à Dakar pour ouvrir les négociations d’un nouveau programme

“Tout d'abord les missions qui ont eu lieu dans le passé étaient très importantes, parce qu'on était en train d'aider le Sénégal à mettre en œuvre une stratégie de façon à adresser le problème de misreporting qui a eu lieu. Et ça a pris du temps, notamment du côté du Sénégal. Il y a d'abord eu l'Inspection générale des finances (Igf) en septembre 2024, la Cour des comptes en février, et ce n'est qu'en fin juin où il y a eu l'audit de Mazars. Et de notre côté, une fois qu'on a eu les derniers chiffres de Mazars, fin juin-début juillet, on a mis la stratégie en place au niveau interne. Nous sommes venus à Dakar en août, puis il y a eu une autre visite en septembre, et début octobre, il y a eu une réunion du Conseil d'administration qui était présidée par notre Directrice générale. On a présenté la stratégie pour résoudre la question du misreporting, qui a eu beaucoup de support. La Directrice générale (Kristalina Georgieva) avait sorti un communiqué de presse dans ce sens-là, et a annoncé que les négociations d'un nouveau programme vont commencer bientôt. C'est ce qu'on a commencé à faire au début de cette semaine”, a-t-il précisé.

S’agissant du misreporting, Edouard Gemayel a indiqué que le FMI mène actuellement un double travail d’évaluation.

“Le FMI est en train de faire une révision interne de ce qui s'est passé, afin de prendre des leçons. Dans tous les départements, chacun est en train de revoir ses process de façon à éviter des choses similaires dans le futur. Il y a un travail interne qui a commencé et qui va continuer. Il y a aussi un travail externe par des experts indépendants qui sont en train de voir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment éviter un cas similaire dans le futur. Absolument, on est dans cette optique des choses”, a fait savoir le chef de mission du FMI.

Une mission du Fonds monétaire international (FMI) est attendue à Dakar dès la semaine prochaine pour entamer les discussions en vue de la mise en place d’un nouveau programme. L’annonce a été faite par Edouard Gemayel, chef de mission du FMI, dans un entretien exclusif accordé au quotidien L’Observateur.