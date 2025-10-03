FMI : le Conseil d’administration examine ce vendredi le dossier du Sénégal en vue d’un nouveau programme

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) se réunit ce vendredi pour examiner la situation du Sénégal. L’institution a salué les efforts déployés par le Sénégal en matière de transparence et de publication des rapports financiers.



Lors d’une conférence, la directrice de la communication du FMI, Julie Kozack, a réaffirmé l’engagement du Fonds à accompagner le Sénégal dans le cadre d’un nouveau programme.



« Le Sénégal et le FMI partagent une volonté forte de résoudre, de manière constructive, la question des fausses déclarations. Il faut reconnaître les efforts importants réalisés par les autorités sénégalaises, qui ont procédé à plusieurs audits : celui de l’Inspection générale des finances (IGF), celui de la Cour des comptes, ainsi qu’un audit confié à un cabinet internationalement reconnu », a-t-elle souligné.



Elle a ajouté : « Nous apprécions le temps et l’énergie consacrés par le Sénégal à la production de ces audits détaillés. Sur cette base, et au vu des informations recueillies, nous sommes prêts à engager la phase suivante. »



Le FMI précise que son Conseil d’administration communiquera ultérieurement les résultats de cette réunion. Par ailleurs, les discussions devraient se poursuivre lors des prochaines Assemblées annuelles du Fonds.



Le FMI s’est dit déterminé à travailler avec le Sénégal dans le cadre d’un nouveau programme destiné à assurer la stabilité macroéconomique, renforcer la résilience et promouvoir une croissance inclusive au bénéfice de toute la population sénégalaise.

