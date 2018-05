FOOTBALLLa short list d’attaque terrible du Real Madrid pour le prochain mercato !

Toujours aussi dominateur en Europe comme en atteste son troisième sacre de rang en Ligue des champions, le Real Madrid devrait néanmoins se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts. Car après cinq ans de bons et loyaux services – avec quatre C1 à la clé -, la BBC s’apprête à voler en éclats. Malgré sa petite bouderie samedi soir, au coup de sifflet final, Cristiano Ronaldo devrait certes bel et bien rester au Real Madrid, mais Karim Benzema comme Gareth Bale devraient être en revanche invités à changer d’air.



Si le Gallois aimerait rester chez les Merengue, à condition de redevenir un titulaire indiscutable, le Français, auteur de l’ouverture du score, samedi face à Liverpool (3-1), se serait fait une raison. Quant aux dirigeants madrilènes, ils s’activeraient déjà pour trouver leurs successeurs. A en croire Marca, les recruteurs de la Maison Blanche aurait ainsi coché quatre noms. Une short-list où rappariait plus Robert Lewandowski, pourtant régulièrement annoncé sur les tablettes du Real et qu’on dit prêt à quitter le Bayern pour rejoindre les champions d’Europe.



D’après le quotidien madrilène, le Real n’aurait pas renoncé a contrario à recruter Neymar. Quand bien même cette piste apparaît totalement inaccessible malgré les 300 millions que Florentino Perez serait prêt à débourser pour attirer le Brésilien. Autre cible difficile à atteindre, Mohamed Salah semble quant à lui décidé à rester à Liverpool et les Reds feront tout pour le conserver. Les deux autres noms cités par Marca, Paulo Dybala et Eden Hazard, paraissent bien plus accessibles. A condition d’y mettre le prix. Après être resté sage lors des derniers marchés des transferts, par choix ou par obligation, le club madrilène serait prêt à dépenser jusqu’à 400 millions d’euros pour se renforcer.